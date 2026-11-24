Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 ноября: 9 428,3496 руб/1 г золота и 111,8900/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 428,3496 руб.

1 грамм серебра - 111,8900 руб.

1 грамм платины - 3 504,0000 руб.

1 грамм палладия - 2 382,3101 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 374,0201 р. (3,82%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0800 р. (5,95%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 146,4900 р. (4,01%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 111,5501 р. (4,47%) .

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