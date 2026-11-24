Новый механизм работы с задолженностями принёс бюджету 60 млрд рублей, а из числа должников вышли 7 млн человек — об этом глава ФНС Даниил Егоров рассказал Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Известия».

Срок взыскания при этом сократился до месяца. В целом налоговые поступления в бюджет России за 10 месяцев 2026 года выросли на 11% и достигли 54,6 трлн рублей; ненефтегазовые доходы прибавили 24%, «что особенно приятно», оценил президент.

— Ключевым источником поступлений стал НДС: его сборы выросли на 33%, а общий прирост составил 2,6 трлн рублей, — отмечается в сообщении.

Даниил Егоров выразил убеждённость, что прогноз Минфина по дополнительным доходам от повышения ставки НДС в 920 млрд рублей будет выполнен — поступления уже достигли 783 млрд.

Ранее правительство существенно переработало первоначальный вариант налоговых поправок после бурных обсуждений с бизнесом и депутатами. На пленарном заседании 19 ноября Госдума приняла законопроект во втором чтении. Итоговый документ стал результатом компромисса: из него исчезли наиболее спорные нормы, но появились новые механизмы контроля.