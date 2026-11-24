К текущему утру стало известно следующее: индекс Мосбиржи упал на фоне слов Медведева про ядерное оружие, в России продлили заморозку цен на удобрения, семейные переводы на личные счета не подпадут под налоговый контроль, а Усть-Кут и Новосибирск с 1 декабря свяжет прямой рейс. Подробнее – в обзоре СИА.

Падение индекса

Индекс Мосбиржи в понедельник на минимуме упал на 1,01% к закрытию в пятницу, до 2329,55 пункта. Снижение началось на заявлении зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что поставки ядерного оружия Киеву могут вызвать превентивный ядерный удар со стороны России.

Заморозка цен

В России продлили заморозку цен на удобрения до июня 2027 года: мера будет действовать с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027-го. Она принята в рамках реализации решения правительства России о продлении ограничений на вывоз из страны за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений и нужна для поддержки аграриев и производителей комбикормов.

Переводы вне контроля

Семейные переводы, в том числе частые, а также поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью, не подпадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС. Меры направлены на выявление тех, кто получает незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации.

Прямой рейс

Жители города Усть-Кута Иркутской области с 1 декабря смогут летать напрямую в Новосибирск – рейсы открывает авиакомпания S7 Airlines. Запуск прямого сообщения стал возможен благодаря завершению первого этапа капитального ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта: это позволило принимать новые типы воздушных судов.

Потребность в кадрах

Озвучен прогноз кадровой потребности до 2032 года в Иркутской области. Среднегодовая замещающая потребность в специалистах составит 29,5 тыс. человек – около 3% от среднегодовой численности занятых. Половина спроса (50,7%) приходится на работников со средним профобразованием – 14,9 тыс. человек в год, включая 10,2 тыс. по профессиям, где возможно профессиональное обучение.