Сенаторы комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, Юрий Федоров и Михаил Борщев внесли в Госдуму законопроект о создании в регионах единых центров энергосбережения. Об этом пишет газета «Известия».

Такие структуры будут корректировать годовые лимиты потребления энергоресурсов и воды для главных распорядителей и получателей бюджетных средств — школ, больниц, детских садов, библиотек и других учреждений. По замыслу авторов, мера позволит сократить расходы бюджетных учреждений на коммунальные ресурсы.

— Действующие правила мешают регионам эффективно координировать работу и контролировать реализацию мер по энергосбережению. В результате такие технологии внедряются недостаточно активно, — отмечается в пояснительной записке.

По данным документа, региональные центры энергосбережения уже созданы в 51 субъекте, однако их правовой статус, полномочия и функции различаются от региона к региону.

Правительство концептуально поддержало законопроект, но при условии доработки: необходимо уточнить критерии создания центров и правовые последствия их деятельности, а также проработать вопрос финансирования.

Законопроект предполагает, что новые структуры будут содержаться за счёт экономии бюджетных средств от снижения потребления ресурсов, однако, согласно законодательству, экономия от сокращения электропотребления остаётся у энергокомпаний. Аналогичные замечания изложены в заключении Счётной палаты. Ответственный комитет Госдумы по энергетике рассмотрит инициативу 25 ноября, а уже в декабре документ планируется вынести на первое чтение.

Напомним, что по итогам 2025 года потребление электроэнергии в Иркутской области уменьшилось до 67,6 млрд кВт∙ч, сократившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Одной из основных причин стало введение официального запрета на добычу криптовалют и мягкая погода зимой. Однако ограничения негативно отразились на финансовых результатах местных энергетических компаний. Так, ещё весной 2025 года Иркутская электросетевая компания заявила, что понесла убыток порядка 800 млн рублей в связи с запретом майнинга в холодное время года.