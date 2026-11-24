Крипторынок переживает глубокий спад: первая криптовалюта утратила свыше половины цены от пикового значения, и текущий отскок ещё не свидетельствует о переходе к устойчивому подъёму — так оценивают ситуацию эксперты, опрошенные «Известиями».

За период с 16 по 21 ноября биткоин подешевел примерно на 15%, достигнув $55 тыс. — низшей отметки с сентября 2024 года. От максимума в $126 тыс. потери превысили 55%, после чего курс отскочил до $61 тыс., прибавив около 11%.

— Нынешнее снижение оказалось менее глубоким, чем во время предыдущих крупных кризисов, — отметила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, напомнив, что в 2018 году BTC падал на 84% от предыдущего исторического максимума, а в 2022-м — на 77%. По её словам, текущий цикл не сильно отличается от прежних, поэтому шанс на восстановление сохраняется, хотя дальнейшие колебания не исключены.

Среди ключевых условий для разворота аналитик Bitbanker Андрей Порошин называет смягчение политики Федеральной резервной системы США: при снижении ставки вклады и облигации потеряют привлекательность, и часть инвесторов может переключиться на криптовалюты. Правда, при ухудшении глобальной экономической конъюнктуры спрос на рискованные активы всё равно способен ослабнуть — капитал уйдёт в защищённые инструменты.

Среди причин падения эксперты выделяют отток из американских спотовых биткоин-ETF: средства выводились семь торговых сессий подряд, а совокупный отток достиг примерно $1,9 млрд; только за одну среду инвесторы забрали более $300 млн.