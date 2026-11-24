Аналитики РИА Новости изучили доходы населения в различных российских регионах на основе данных Росстата за второй квартал 2026 года и выявили субъекты с наибольшими и наименьшими заработками.

Иркутск расположился примерно в середине списка: жители тут в среднем получают в месяц 63,7 тысячи рублей – за год зарплаты выросли на 1,1%. По соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг регион разместился на 32-м месте с показателем 2,54.

Наилучшая ситуация с зарплатами на Чукотке – 251,9 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округа – 192,2 тысячи рублей, Ненецком – 165,8 тысячи рублей. Они же в лидерах по соотношению доходов и расходов с самой благоприятной обстановкой.

Аутсайдерами стали Тыва – 38,1 тысячи рублей, Карачаево-Черкесская республика – 35,2 тысячи рублей, Ингушетия – 29,1 тысячи рублей.