Индекс Мосбиржи ушёл в минус 23 ноября после заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможном превентивном ядерном ударе в случае поставок ядерного оружия Киеву. Об этом он написал в статье для «Московского журнала международного права», передает РБК.

На минимуме IMOEX опускался на 1,01% к закрытию пятницы — до 2329,55 пункта (данные на 10:59 мск); за полчаса индикатор потерял 1,25%, хотя торги начинал с роста. К 11:21 мск падение замедлилось до 0,53%, до 2340,93 пункта.

Главный аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев связывает снижение котировок на прошлой неделе с отсутствием конкретики по итогам саммита АТЭС и трёхсторонней встречи глав России, Китая и США.

Аналитики «БКС Мир инвестиции» не исключают, что нервозность сохранится: «Инвесторы продолжат следить за ходом переговоров по Украине. Явные признаки эскалации конфликта, скорее всего, будут и дальше давить на котировки». Дополнительный ориентир — данные Росстата по недельной инфляции 25 ноября: рынок оценит, остаётся ли пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне прошли трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Они длились полтора часа и завершились принятием совместной «Декларации о мире» из четырех пунктов, однако конкретных соглашений по урегулированию региональных конфликтов стороны не подписали.