Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, который подготовил в ноябре портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.10.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты обращали внимание на несколько ключевых критериев, включая длительность льготного периода и правила его действия, минимальную ставку кредитования вне льготного периода, процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), а также лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период.

Кроме того, учитывались стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах, лимит бонусов в программе лояльности и ряд других параметров.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами с карты без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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