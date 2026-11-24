20 ноября Черемховский рудоремонтный завод Эн+ Уголь отметил 85-летие. За эти годы предприятие прошло путь от небольших мастерских военного времени до одного из ключевых ремонтных центров угольной отрасли Восточной Сибири.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

История завода началась в ноябре 1941 года. Тогда на базе электроцеха Черемховского горномеханического завода открыли Центральные электромеханические мастерские. В годы Великой Отечественной войны их главной задачей стало поддержание горно-шахтного оборудования в рабочем состоянии. От этого во многом зависела бесперебойная добыча угля, необходимого стране.

Сегодня Рудоремонтный завод — единственное в Восточной Сибири предприятие, которое обслуживает горную спецтехнику, электромашины мощностью до 2500 кВт и оборудование обогатительных фабрик. Здесь работают 250 специалистов, 23 из них — на заводе более 30 лет.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

С предприятием связаны профессиональные судьбы целых семей из Черемхово и Свирска.

«Рудоремонтный завод имеет огромное значение для всего угледобывающего комплекса Восточной Сибири. А для компании Эн+ Уголь он еще и гарант промышленной безопасности, поскольку предприятие обеспечивает надежную и безаварийную работу всего нашего горного оборудования и обогатительной фабрики. Это позволяет с уверенностью говорить о заводе как о надежном и стабильном партнере и работодателе», — Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Одно из важнейших и не самых простых направлений работы — ремонт и модернизация вскрышных шагающих экскаваторов, которые используют на угольных разрезах. Для этих мощных машин завод изготавливает ковши. За последние пять лет специалисты выпустили 30 таких изделий: 24 объёмом 10 кубометров и шесть — 20. В создании каждого ковша — от разработки чертежей до сборки — участвуют более ста человек.

Появляются на заводе и собственные технические решения. В июле 2026 года предприятие получило патент на систему крепления сменной коронки к адаптеру ковша, разработанную собственными специалистами. Аналогов этой конструкции в России нет.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Помимо ремонта техники завод производит запасные части для горного оборудования и тепловых электростанций. За последние пять лет объёмы производства выросли вдвое: сегодня предприятие выпускает от 3,5 до 4 тысяч изделий в месяц и 700 тонн литья в год.

Наряду с расширением производства на заводе обновляют техническую базу. До 2029 года здесь реализуют программу реновации, которая предусматривает поэтапное обновление производственных корпусов и техническое перевооружение. Первый этап уже завершён: капитально отремонтирован цех 1950 года постройки площадью тысяча квадратных метров, в него поставлено новое оборудование. Обновление станочного парка продолжается и в других подразделениях.