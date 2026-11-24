Иркутская нефтяная компания (ИНК) приступила к переликвидации разведочной скважины Марковского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенной в посёлке Верхнемарково Усть-Кутского района.

Работы проводятся в соответствии с проектной документацией, разработанной специализированной организацией и прошедшей государственную экспертизу промышленной безопасности, а также всеми действующими нормами и правилами безопасного ведения работ. Цель работ — надёжная изоляция объекта, отработавшего свой ресурс, а также исключение негативного воздействия на окружающую среду и жителей посёлка.

По завершении мероприятий территория будет рекультивирована и приведена в надлежащее состояние.