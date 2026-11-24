В Иркутске поймали 18-летнюю девушку. Ее заподозрили в участии в мошенническом преступлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, в полицию обратился 66-летний житель Нижнеудинского района и рассказал, что ему позвонил лжесотрудник госструктуры. Под предлогом оформления социальных выплат он выманил данные СНИЛС.

Затем потерпевшему и его супруге звонили от имени службы безопасности «Госуслуг» и сотрудника спецслужбы, сказав, что данные граждан оказались скомпрометированы и теперь надо сотрудничать спасения денег.

Семью убедили снять все наличные и передать посреднику. Деньги отдавали двумя суммами – 7 и 3 млн рублей через курьера, которая специально приехала для этого из другого региона. Личность соучастницы преступления быстро установили – ей оказалась 18-летняя девушка.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.