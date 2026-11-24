Внезапный рост акций «Евротранса» на 21,6% за короткий промежуток времени — явление, требующее детального рассмотрения. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, обычно такие резкие скачки вызваны либо выходом важной новости, либо спекулятивной активностью.

1. Спекуляции на фоне новостей о санации или реструктуризации. Несмотря на банкротство, могут появляться слухи или реальные предпосылки к санации компании (финансовому оздоровлению) или реструктуризации долгов. Инвесторы, рассчитывая на выгодные условия или возможность получить часть средств, могут начать активно скупать акции.

2. Краткосрочные ожидания. Возможно, появилась информация о продаже каких-либо активов компании, которая может принести быструю прибыль кредиторам или акционерам.

3. "Шорт-сквиз": если значительная часть акций была продана "взаймы" (на понижение), то резкий рост цены может заставить продавцов выкупать акции для покрытия убытков, что еще сильнее подстегнет рост.

"Евротранс" - это компания, которая занималась различными видами деятельности, включая транспортные услуги. Как и любая компания, находящаяся в процедуре банкротства, она имеет определенные активы (имущество, доли в других компаниях, дебиторская задолженность и т. д.), которые будут распроданы для погашения долгов.

В соответствии с законодательством о банкротстве, требования кредиторов удовлетворяются в строгой очередности:

1. Первая очередь - требования граждан, перед которыми банкрот (компания) несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. Заработная плата, авторские вознаграждения, выходные пособия. Иные требования, приравненные к этим по законодательству.

2. Вторая очередь - требования по оплате коммунальных услуг, электроэнергии, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, иные аналогичные услуги. 3. Третья очередь - основная масса кредиторов: требования по обязательным платежам (налоги, сборы, страховые взносы), а также требования по договорам (поставщикам, подрядчикам, банкам за кредиты и т.д.).

«Как правило, владельцы акций находятся в самом конце очереди. Если после расчетов со всеми кредиторами первой, второй и третьей очередей остаются какие-либо средства, они могут быть распределены между акционерами. Однако в большинстве случаев при банкротстве акционеры не получают ничего. В связи с тем, что аналитическое покрытие компании "Евротранс" давно прекращено, установить какие-либо конкретные целевые показатели (таргеты) для ее акций на данный момент не представляется возможным. Любые инвестиционные решения, связанные с акциями этой компании, носят крайне рискованный характер и должны приниматься с полным пониманием ситуации банкротства», — заключает Владимир Чернов.