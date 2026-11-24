В понедельник, 23 ноября, российский фондовый рынок начал торговую неделю в «зелёной зоне». Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,37% до 2385,4 пунктов, а долларовый РТС — на 1,42%.

«Прошедшая неделя для фондового рынка, причём не только российского, оказалась одной из самых неудачных в году. Напомним, что индекс Мосбиржи за прошлую неделю обвалился на 4,8%. На зарубежных рынках проходили массовые распродажи акций эмитентов, связанных с ИИ, в связи с чем, например, в Южной Корее пришлось использовать средства государственного стабилизационного фонда, чтобы остановить обвал на фондовом рынке. В России зарубежные новости хотя и выступали дополнительным негативным фоном, но в основном падение рынка акций происходило из-за геополитики и разочаровывающих корпоративных новостей. В первую очередь, конечно, рынок обвалился из-за разочарований инвесторов после прошедшей в Китае на прошлой неделе встречи глав России, Китая и США, на которой украинский вопрос оказался за рамками предмета обсуждений. Тем не менее, сегодня поступившие из Кремля заявления о том, что следующий раунд российско-украинских переговоров при посредничестве США состоится, наоборот, вызвали немало оптимизма у инвесторов и, соответственно, спрос на наиболее недооценённые российские акции, хотя точная дата и место нового раунда переговоров пока не определены», — поясняет эксперт.

«Вполне возможно, что сегодняшнему росту помогло ещё и заявление первой леди США Мелании Трамп о возможности достижения перемирия на Украине до конца декабря текущего года. Также сегодня на российский рынок акций пришла значительная порция положительных корпоративных новостей в виде одобрения акционерами промежуточных дивидендов ЛУКОЙЛа, рекомендации советом директоров Татнефти дивидендов за 3 квартал текущего года, совпавших с прогнозом аналитиков, и новости о возможной реструктуризации проблемных долгов МГКЛ, хотя параметры самой реструктуризации ещё не объявлены», — уточняет Мильчакова.

«По нашему мнению, российский фондовый рынок на прошлой неделе оказался сильно перепродан, и теперь индекс Мосбиржи стремится к уровню в 2400 пунктов. Мы по-прежнему считаем, что на положительных геополитических сдвигах индекс Мосбиржи способен вновь вернуться на отметку в 2500 пунктов», — считает аналитик.

Цена нефти Brent сегодня на вечерних торгах рухнула на 3,24% до $87,04 за баррель, возможно, на фоне относительно миролюбивых заявлений президента США Трампа по Ирану.

«Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ПАО "ЕвроТранс" (+18,8%), скорее всего, в ожидании мер по реструктуризации задолженности эмитента. Лидерами понижения оказались акции ЛСР (-5,2%), возможно, после выхода новостей о снижении выдач льготной ипотеки в России по итогам октября 2026 года», — приводит данные Мильчакова.

Рубль перешёл к смешанной динамике. Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 3 коп., до 12,29 руб. Пара USD/RUB, наоборот, упала на 16 коп., до 81,91 руб., а пара EUR/RUB — на 58 коп., до 89,43 руб.

«По нашей оценке, завтра индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2400–2500 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 81–83 руб., 88–90 руб. и 12,1–12,4 руб. соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.