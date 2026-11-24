Новый пакет санкций ЕС, включающий ограничения для 60 банков, криптовалютных сервисов и энергетического сектора, может оказать значительное влияние на фондовый рынок РФ, отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Среди возможных последствий — падение акций, особенно в финансовом и нефтегазовом секторах, повышенная волатильность из-за неопределённости и реакция инвесторов.

— Ограничения на криптовалютные сервисы могут повлиять на рынок цифровых активов в России, снижая их ликвидность и доступность, — отмечает аналитик.

Санкции против третьих стран, помогающих обходить ограничения, могут косвенно повлиять на российские активы. Наибольшее давление испытают банки, нефтегазовые компании, криптовалютные биржи и сервисы, а также компании со значительными деловыми связями с ЕС. В целом новые санкции создают дополнительное давление на российскую экономику и фондовый рынок, усиливая риски и неопределённость для инвесторов.