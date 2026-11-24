В Усть-Куте возбуждено уголовное дело по факту подделки 48 карантинных сертификатов на вывоз круглого леса. В причастности к преступлению заподозрили сотрудника одного из местных предприятий, сообщает прокуратура Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, в период с 07 января по 27 апреля работник лесоперерабатывающей организации подделал 48 карантинных сертификатов на вывоз круглого леса. В результате этого железнодорожным транспортом было нелегально вывезено свыше 5,7 тыс. кубометров.

Дело возбуждено по факту подделки официального документа, предоставляющего права, проводится расследование.