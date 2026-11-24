Обыкновенные акции Татнефти в ходе торгов 23 ноября подешевели на 0,46%, до 557,7 руб., при позитивной динамике российского фондового рынка в целом. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global, сегодня совет директоров Татнефти порекомендовал акционерам утвердить дивиденд за третий квартал в размере 31,44 руб. как на обыкновенную, так и на привилегированную акцию.

«Внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу назначено на 25 декабря, а реестр для получения выплат в случае положительного решения закроется 10 января. Годом ранее компания распределила среди акционеров почти в четыре раза меньше средств. С учетом уже выплаченных в этом году дивидендов держатели бумаг Татнефти могут получить 64,32 руб. на каждую, а это почти в три раза превышает размер выплат за девять месяцев 2025 года», — поясняет эксперт.

Дивидендной политикой Татнефти предусмотрено направление на эти цели не меньше 50% чистой прибыли — по РСБУ либо МСФО, в зависимости от того, в каких стандартах она окажется выше. Упомянутый размер выплаты 64,32 руб. эквивалентен половине чистой прибыли в российских стандартах бухучета (результаты по МСФО еще не опубликованы).

«При нынешних котировках дивидендная доходность за первое полугодие текущего года достигнет 5,6% по обыкновенным акциям и 5,8% — по привилегированным. Для голубых фишек это вполне достойный уровень промежуточного дивиденда, перекрывающий инфляцию за квартал, хотя времена, когда префы Татнефти обеспечивали двузначную доходность, похоже, безвозвратно остались в прошлом», — уточняет Мильчакова.

Рекомендованная выплата за третий квартал и девять месяцев уложилась в прогнозный коридор Freedom Global в 31–34 руб. на акцию, соответствуя его нижней планке.

«В любом случае четырехкратное повышение дивиденда сигнализирует о заметном улучшении финансовых показателей Татнефти на фоне уверенного роста нефтяных цен. Сегодняшнее снижение котировок компании объясняется завышенными ожиданиями в отношении размера промежуточного дивиденда», — считает аналитик.

«Мы подтверждаем целевую цену по обыкновенной акции Татнефти на отметке 750 руб. в годовом горизонте с рейтингом "держать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заключает Наталья Мильчакова.