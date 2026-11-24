США через суд добиваются конфискации более $1,1 млрд в стейблкоине USDC после хищения криптовалюты с биржи Binance — Минюст сообщил о начале гражданского производства. По версии ведомства, за кражей могут стоять северокорейские хакеры. Расследованием занимаются ФБР, Секретная служба и подразделение уголовных расследований Налогового управления США. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

— Следователи действовали с высокой точностью и смогли выявить и заморозить похищенные средства в течение нескольких минут после взлома, — сообщил спецагент Секретной службы Тодд Братц.

Минюст также сообщил, что при содействии США удалось заморозить, изъять или вернуть похищенную криптовалюту из разных источников более чем на $2,9 млрд. Binance атаковали в ночь на 30 октября — биржа предварительно оценила потери примерно в $6,3 млрд; на вывод средств из её горячих кошельков злоумышленникам потребовалось около 20 минут.

ФБР связало взлом с группировкой TraderTraitor и возложило ответственность на КНДР. Пхеньян обвинения отверг.

Напомним, что крипторынок переживает глубокий спад: первая криптовалюта утратила свыше половины цены от пикового значения, и текущий отскок ещё не свидетельствует о переходе к устойчивому подъёму — так оценивают ситуацию эксперты.