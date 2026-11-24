Иркутская электросетевая (ИЭСК) компания в 2026 году присоединила 43 социально значимых объекта суммарной мощностью более 7 МВт.

— Специалисты компании построили около километра линии электропередачи и установили трансформатор. Сейчас при постоянном электричестве строительство не затруднено, — рассказал директор этнопарка «Бутукей» в Нукутском районе Артём Цыденов.

В перечне подключённых объектов — строящиеся и готовые образовательные организации, медицинские и спортивные учреждения, объекты культуры и туризма. Для них дата подключения влияет не только на сроки сдачи здания: от неё зависят готовность площадки к завершению стройки, начало сезона, расписание занятий и приём пациентов, поэтому энергетики стараются завершать работы раньше установленных договором сроков.

— Мы, как системообразующая территориальная сетевая организация, всегда чувствуем ответственность за подключение социально значимых объектов — это наш вклад в развитие региона, — отметил директор департамента технологического присоединения ИЭСК Артём Левошко.