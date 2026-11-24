Большинство, 82% водителей из Иркутска, при обращении в страховую ждут достаточной суммы выплаты или полноты ремонта. Такие результаты получила СберСтрахование в ходе исследования об ожиданиях автовладельцев при обращении в страховую по каско.

Следом по значимости автомобилисты Иркутска ставят возможность обойтись без большого объёма необходимых документов (20%) и не совершать дополнительных действий и поездок (19%).

В целом по стране, отвечая на вопрос о главном ожидании от страховой, в котором можно было выбрать несколько вариантов ответа, большинство, 68% водителей отметили достаточную сумму выплаты или полноту ремонта. Ещё 22% респондентов ждут, что для получения поддержки им не придётся совершать много лишних действий и дополнительных поездок, 15% рассчитывают обойтись без заполнения и сбора большого количества документов. Скорость урегулирования на первый план ставят 12% опрошенных.

Автовладельцы также поделились, своим опытом урегулирования происшествий с авто по каско. Оказалось, что среди тех, кто пользовался полисом в последние 5 лет 13% столкнулись именно с долгим и сложным процессом сбора документов. Участники опроса называли и другие проблемы: 23% остались недовольны качеством ремонта, 18% столкнулись с тем, что суммы выплаты не хватило на восстановление автомобиля, 4% было трудно дозвониться до страховой, получить ответы на вопросы или узнать статус заявления. Ещё 3% пришлось ехать в офис компании, потому что подать заявление онлайн было нельзя. Остальные 39% респондентов обращавшихся по каско проблем не испытывали.

Также участники опроса рассказали, как опыт урегулирования повлиял на дальнейший выбор страховой компании. Так 35% водителей, получавших возмещение по каско, остались довольны и продолжили пользоваться услугами своей компании. Ещё 25% урегулирование тоже устроило, но они перешли к другому страховщику, потому что нашли полис дешевле. Сменили компанию 13% опрошенных, потому что их не устроил размер выплаты, а 11% хоть и остались недовольны, но страховую менять не стали из-за убеждения, что условия везде одинаковые.

Ещё 16% опрошенных не смогли определиться с ответом.

«Помощь при страховом случае должна быть полной, оперативной и не требовать от человека, который и так находится в стрессе, лишних действий», — Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования.

Исследование проводилось в октябре 2026 года среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.