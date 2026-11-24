Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила при условии доработки законопроект о праве малого и среднего бизнеса и самозанятых получать повторные кредитные каникулы при введении режима ЧС в их регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник и подтвердил собеседник, знакомый с итогами обсуждения.

— Кабмин предлагает рассмотреть вопрос о распространении поправок ещё и на случаи совершения террористических актов, — указано в проекте отзыва правительства.

Максимальную длительность льготного режима правительство рекомендует увеличить с предложенных депутатами трёх месяцев до шести. Одновременно кабмин считает целесообразным включить требование о предоставлении заёмщиком документов, подтверждающих проживание или ведение деятельности в регионе, где произошёл форс-мажор, так как они могут не совпадать с местом его регистрации.

Ранее Wildberries запустил единое окно поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады, а также анонсировал выплаты компенсаций и материальной помощи. Для пострадавших селлеров на складах Wildberries также обсуждались льготные кредиты на пополнение оборотных средств (в частности, в Сбере со ставкой на 3% выше ключевой ставки ЦБ).