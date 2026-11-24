Восстановленный в должности гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в свой кабинет спустя 11 дней после ухода из компании на фоне сообщений о нескольких романах, в том числе с гражданкой КНР, которую США считают шпионкой, пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

Когда Хуанг вошёл в офис в Санта-Кларе (Калифорния), его встретили скандированием: «Дженсен, Дженсен».

— Сегодня мой первый рабочий день. У меня нет компьютера, поэтому IT-отдел выдаст мне новый, — пошутил Хуанг, вызвав смех сотрудников.

По данным Bloomberg со ссылкой на источники, решение совета директоров о восстановлении Хуанга приняли без консультаций с руководителями высшего звена компании — в воскресенье, под давлением президента США Дональда Трампа на членов совета.