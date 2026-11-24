В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде леса на сумму свыше 200 млн рублей. Виновным в совершении преступления признали жителя столицы Приангарья, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в период с 2017 по 2020 год мужчина в составе ОПГ вывозил железнодорожным транспортом лесоматериалы через таможню с помощью подложных документов. Ему удалось нелегально экспортировать более 40 тыс. кубометров стоимостью свыше 200 млн рублей.

Преступника приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 3 года и со штрафом в размере 4 млн рублей. Кроме того, конфисковал доход на сумму 212 млн рублей.