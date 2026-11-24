Один из рейсов отменили в Сибири. Самолет S7 не смог отправиться по маршруту Новосибирск – Иркутск, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Сегодня в международных аэропортах Толмачево (Новосибирск), Омск и Томск объявлены задержки рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «КрасАвиа» в города Москву, Санкт-Петербург, Стрежевой. Отменен рейс авиакомпании «Сибирь» № 5277 по маршруту Новосибирск – Иркутск», – пояснили в надзорном ведомстве.

Новосибирской, Омской и Томской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.