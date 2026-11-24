Построить собственный город со своей ТЭЦ, ГЭС и угольным разрезом – такая задача стояла перед старшеклассниками, которые стали участниками мультикомпетентностных игр, организованных министерством образования Иркутской области при поддержке энергохолдинга Эн+ проходивших на базе образовательного центра «Персей» в Иркутской области. В этом году сезон посвящен энергетике: ребята пробовали себя в программировании, экологии, инженерных профессиях. По запросу Эн+ Уголь в перечень игровых специальностей впервые вошли угольные направления — маркшейдер и геодезист. Оценить работы ребят приехали специалисты компании.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Мероприятие прошло в рамках образовательной программы Эн+ «Знания со знаком плюс». Для компании поддержка профориентационных программ – часть системной работы по подготовке кадрового резерв и выстраивания цепочки «школа – вуз – предприятие».

Мультикомпетентностныеигры — это образовательная технология, при которой команда, участники которой берут на себя разные профессиональные роли, совместно решает единую производственную задачу. В играх приняли участие 95 учащихся 8-11 классов из Иркутской области (Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Нижнеудинск, Белореченский, Черемхово), Красноярского края (Дивногорск) и Республики Бурятия. Часть команд была сформирована из школьников разных школ и территорий.

Особую ценность играм придало то, что школьники работали не «в абстракции», а над реальной производственной задачей. Командам предстояло разместить в «своём» городе ТЭЦ, ГЭС и солнечную станцию, спроектировать угольный разрез и при этом не навредить окружающей среде. За пять дней ребята прошли весь путь: от мастер-классов по своей компетенции до защиты проекта с расчетами, лабораторными пробами и обоснованными решениями.

«Главная идея технологии — показать, что любую задачу можно решить только командой. Инженер создает продукт, но без специалиста по коммуникациям о нем никто не узнает, а без руководителя — не будут рассчитаны сроки и бюджет. Мы моделируем реальную производственную ситуацию, где важен вклад каждого», — отметила Екатерина Петрик, руководитель проекта ЭН+ Университет.

По словам участников, возможность поработать с настоящим оборудованием и выполнить настоящие замеры отличает эти игры от обычной школьной олимпиады. Для многих ребят проба себя в роли эколога, геодезиста или маркшейдера становится первым осознанным шагом к выбору будущей профессии.

«Моя задача была рассчитать объём угольного штабеля — основание, высоту, площадь — и передать эти данные экологам, чтобы они могли рассчитать объем угля на наших площадках. Это не сложно, если тебе самому это нравится. Я и раньше думала стать геодезистом, а здесь еще убедилась, что это мое: буду сдавать физику и химию», — рассказывает Марьяна Громович, геодезист-маркшейдер команды из усть-илимского экспериментального лицея.

Итогом смены стала защита проектов: жюри определило три команды-победителя по сумме набранных баллов. Первое место завоевала сборная команда ребят из Иркутска, Иркутского района и Братска. Помимо дипломов и сувениров, победители получили возможность принять участие в сибирском робототехническом фестивале «Робосиб-2027», который пройдет в январе в Иркутске.

