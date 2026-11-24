В ноябре доля электромобилей на российском рынке держится выше 10%, сообщил сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

За первые три недели ноября (2–22.11) реализовано 2330 электрокаров и 6087 подзаряжаемых гибридов: доля чистых электромобилей составила 3%, гибридов — 7,7% рынка новых легковых автомобилей.

Аналогичные доли EV были и в октябре. Суммарная доля электрокаров и подключаемых гибридов впервые превысила 10% в сентябре. Несмотря на временное прекращение госпрограмм поддержки, доля EV третий месяц держится на уровне 10,5–10,7%.

В сегменте гибридов в ноябре с существенным отрывом лидирует китайский кроссовер Geely EX5 EM-R, а среди электрокаров первенство удерживает кроссовер Changan Qiyuan (Nevo) Q05, поставляемый по параллельному импорту.

Ранее Сергей Целиков спрогнозировал небольшую паузу в продажах электромобилей и гибридов в 2027 году, после чего рост продолжится.