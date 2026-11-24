Семейные переводы, в том числе частые, а также поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью, не подпадут под налоговый контроль в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между ЦБ и ФНС, принятого Госдумой во втором чтении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.

— Переводы на личные счета от близких родственников, в том числе частые, а также переводы, возникающие из жизненных ситуаций и не связанные с предпринимательской деятельностью, не попадут под налоговый контроль, — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в рисковую зону попадут лица, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации либо умышленно уклоняются от уплаты налога на систематически получаемый доход от физических лиц.

Напомним, что 29 октября 2026 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 617-9 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ закрывает распространенные схемы налоговой оптимизации, которые использовались для уменьшения налоговой нагрузки.