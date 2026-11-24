Только 37% экономически активных иркутян готовы согласиться на зарплату в конверте, свидетельствуют данные SuperJob. Ещё 41% участников исследования не согласились бы на трудоустройство по «серой» схеме, а 22% затруднились с ответом.

— Не готовы работать на полулегальных условиях 37% мужчин и 45% женщин. Потенциально согласны на оформление в обход закона 42% представителей сильного пола и 32% горожанок, — отмечается в исследовании.

Больше противников «серых» зарплат среди граждан в возрасте от 45 лет. Кроме того, иркутяне с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто зарабатывает меньше.