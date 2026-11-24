Tesla и SpaceX Илона Маска назначили пять топ-менеджеров для согласования до конца года условий слияния и создания холдинга с возможной капитализацией $3,5 трлн, пишет ТАСС со ссылкой на зарубежное издание Financial Times.

Три директора Tesla и два SpaceX возглавили комитеты по переговорам: им предстоит разработать план объединения двух бизнес-империй, заручиться поддержкой акционеров и обезопасить себя от судебных исков инвесторов — с этими проблемами компании Маска уже сталкивались при заключении предыдущих сделок.

— Комитеты привлекли в качестве консультантов Morgan Stanley, Goldman Sachs и нью-йоркскую консалтинговую компанию Evercore, которые сейчас уточняют финансовые модели, — отмечается в сообщении.