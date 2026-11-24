Цены для конечных покупателей на сопоставимые товары на Ozon и Wildberries по итогам третьего квартала 2026 года увеличились на 11,2% год к году, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ).

Для сравнения: в первом квартале рост не превышал 1,29%, а индекс потребительских цен на непродовольственные товары по данным Росстата в третьем квартале вырос на 6,5%.

— Рост цен может быть связан с атаками на логистическую инфраструктуру онлайн-платформ, начавшимися во второй половине июля, а также с дефицитом топлива, повлёкшим значительный рост логистических издержек, — считает руководитель АПЭТ Алексей Москаленко.

По словам эксперта Ассоциации участников рынка электронной коммерции Дарьи Ермачковой, рост затрагивает как маркетплейсы, так и традиционную розницу: дефицит топлива мог сделать перевозки дороже в обоих каналах.

Напомним, что в июле–августе 2026 года логистические объекты Wildberries в ряде регионов России подверглись серии атак беспилотников. Атаки затронули объекты в Электростали (Московская область), Котовске (Тамбовская область), Краснодаре и Невинномысске; в Коледино проводилась эвакуация персонала из-за ракетной угрозы. Стоимость пострадавшей недвижимости оценивалась в 60 млрд рублей.