Заметного роста стоимости жилья в России сейчас нет, а на новостройки цены могут даже снижаться — причиной стала высокая доля непроданных квартир. Таким мнением в интервью РИА Новости поделился экс-министр финансов, экономист Михаил Задорнов.

— Цены не падают, но и роста заметного нет. Где-то цены на новостройки даже будут снижаться, потому что некоторые застройщики попали в сложное положение и будут сбрасывать часть своего жилья, — заявил он.

По словам экономиста, в уже сданных домах остаются нераспроданными 30% квартир, хотя ещё полгода назад такое было трудно представить.

«Видимо, в первом полугодии следующего года это соотношение во многих комплексах будет уже 50 на 50, и застройщикам опять придётся идти на уступки. Поэтому коррекция цен на новое жильё неизбежна», — добавил Задорнов.

Ранее стало известно, что нераспроданность жилья в Иркутской области оценивается в 67%, что на 3% ниже оптимального ориентира.

Заместитель министра строительства Приангарья Евгений Ветров отметил, что уровень некритичен и в регионе нет такого крупного «навеса» нераспроданного жилья, как в ряде других крупных городов, например, в Новосибирске запас нераспроданного жилья при текущем спросе оценивали на 3,5 года вперёд.