Авиакомпания S7 Airlines анонсировала открытие нового международного направления. С 26 мая 2027 года перевозчик запускает прямые регулярные рейсы из Новосибирска (OVB) в Даламан (DLM).

Полеты будут выполняться дважды в неделю по следующему расписанию:

Вылет из Новосибирска: среда и воскресенье в 09:55.

Прибытие в Даламан: 12:40 по местному времени.

Обратный рейс: среда и воскресенье в 13:45 из Даламана, прибытие в Новосибирск в 23:45.

Время в пути: около 6 часов 30 минут.

Расширение маршрутной сети позволит жителям Сибири и Дальнего Востока получить прямой доступ к курортам Эгейского побережья Турции, став альтернативой традиционным направлениям — Стамбулу и Анталье. Билеты на новый маршрут уже доступны в системах бронирования.

Аэропорт Даламана является ключевым транспортным узлом для доступа к курортам Мармарис, Фетхие и Каш. Регион привлекает туристов сочетанием природных достопримечательностей (включая охраняемые территории для черепах Каретта-Каретта) и античного наследия.

Отметим, в 2026–2027 годах наблюдается рост спроса на перелеты в Турцию из регионов России. Авиакомпании активно расширяют географию полетов, смещая фокус с перегруженных аэропортов на региональные аэропорты для диверсификации туристических потоков.