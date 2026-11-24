В проекте 22-го пакета санкций против России Еврокомиссия выступила за более жёсткие условия выдачи туристических виз гражданам РФ. В обновлённых рекомендациях, как отмечает ЕК, предлагается применять «весьма строгий подход» к оформлению таких виз. Об этом пишет ТАСС.

Странам ЕС рекомендовано не принимать российские паспорта без биометрических данных. На границах союза, по замыслу ЕК, следует проводить «тщательную индивидуальную проверку» всех россиян, въезжающих в Шенгенскую зону, независимо от точки прибытия.

Помимо этого, предлагается проводить собеседования и систематически сверять отпечатки пальцев с пограничной базой SIS.

Странам сообщества также рекомендовано вносить в SIS оповещения после отказов во въезде по соображениям госполитики или внутренней безопасности — чтобы человек не мог попасть в ЕС через другой пункт пропуска.

Напомним, что новый пакет санкций ЕС, включающий ограничения для 60 банков, криптовалютных сервисов и энергетического сектора, может оказать значительное влияние на фондовый рынок РФ, отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Среди возможных последствий — падение акций, особенно в финансовом и нефтегазовом секторах, повышенная волатильность из-за неопределённости и реакция инвесторов.