Поездки на такси и пассажирские перевозки оказались среди трёх наиболее оплачиваемых вариантов временной занятости для пенсионеров — за смену там готовы заплатить больше семи тысяч рублей. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на данные «Авито Подработки» и «Авито Услуг».

Первое место по размеру вознаграждения заняли бытовые и персональные услуги — в среднем 8693 рубля за смену.

На второй строчке пищевая промышленность с показателем 7209 рублей. Замыкают тройку лидеров такси и пассажирские перевозки — 7155 рублей. Четвёртую позицию заняли доставка, грузоперевозки и логистика (6980 рублей), пятую — транспортное машиностроение (5999 рублей).

Напомним, что за январь–сентябрь 2026 года, средний размер назначенных пенсий в России вырос на 8,3% больше – до 25 469 рублей. По прогнозам Минтруда и Соцфонда, средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года должен составить около 29 904 рублей.