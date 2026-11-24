Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнёром региональной деловой премии «Человек года» в номинации «Человек года в сфере просвещения», которую в шестнадцатый раз провело издание «Деловой квартал».

Церемония вручения премии прошла 23 ноября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца в Новосибирске и собрала около тысячи гостей. Награды победителям вручали представители министерств регионального правительства и известные бизнесмены Новосибирска. Победителей определили с учетом мнения экспертного совета из числа лауреатов прошлых лет, известных региональных предпринимателей, представителей профильных министерств и редакции «Делового квартала». Номинантов оценивали по следующим критериям: влияние на развитие Новосибирской области и своей отрасли, повышение качества жизни новосибирцев, новаторство и инновационность решений, деловая репутация в профессиональной среде.

В этом году были представлены 12 основных номинаций: «Инноватор года», «Стартапер года», «Человек года в сфере. ИТ», «Человек года в сфере частной медицины», «Человек года в сфере культуры», «Экспортер года», «Промышленник года», «Ресторатор года», «Человек года в сфере просвещения», «Бизнес-семья года», «Социально ответственный бизнес. Инициативы для детей с особенностями ментального здоровья», «Человек года в сфере рекреационного туризма в Новосибирской области». Награды победителям вручали лидеры бизнес-сообщества Новосибирска, представители областного правительства, деятели науки и культуры.

«Банк Уралсиб в Новосибирске традиционно стал партнером премии «Человек года» в номинации «Человек года в сфере просвещения». Для нас тема просвещения важна, Уралсиб активно участвует в различных просветительских проектах региона и откликается на интересные предложения образовательных учреждений», - отметила исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.