Мэр Иркутска Руслан Болотов выступил на Международном муниципальном форуме в Москве, где поделился опытом комплексного развития территорий. Форум, впервые проходящий 23–24 ноября в национальном центре «Россия», объединил муниципальное сообщество страны и представителей 46 государств.

Мэр принял участие в площадке «Содержание и эксплуатация общественных пространств», организованной ВАРМСУ, где обсуждались подходы к проектированию территорий, обслуживанию готовых объектов, озеленению и применению материалов.

— Мы уделяем большое внимание укреплению инженерного каркаса города. Без этого никакое общественное пространство долго не проживёт. Самым крупным на сегодня проектом является модернизация Знаменского предместья. Инженерную основу проекту мы уже создали: построили тепловой луч и единую систему канализации, закрыли старые угольные котельные. Сейчас приступаем к следующему этапу: созданию принципиально нового района Иркутска, где не будет коммунальных проблем, — рассказал Руслан Болотов.

По его словам, на месте старых деревянных бараков построят современное жильё и социальные объекты, а также создадут новые комфортные пространства для отдыха.

Глава города отметил, что за годы реализации механизмов КРТ и РЗТ экономический эффект для бюджетов разных уровней уже составил порядка 2,9 млрд рублей, а к 2033 году превысит 5 млрд.

«Общественные пространства создаются один раз, а содержатся каждый день. И средства на эти цели появляются там, где город снижает затраты. Главный результат комплексной работы измеряется не в километрах новых сетей или объёмах финансирования, а в том, что тысячи горожан получают достойные условия жизни», — подытожил мэр.