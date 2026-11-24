Армянская авиакомпания Shirak Avia решила расширить маршрутную сеть и запустить новые рейсы между Ереваном и российскими регионами. Подробности рассказали в пресс-службе Торгового представительства РФ в Армении.

«Армянская авиакомпания Shirak Avia корректирует планы по развитию маршрутной сети, уделяя внимание направлениям в российские регионы. В календаре авиакомпании появились рейсы из Еревана в Челябинск и Иркутск. Информация о датах начала полетов, расписании и стоимости билетов пока не опубликована», – отметили в представительстве.

Ожидается, что расширение географии авиационных маршрутов будет способствовать укреплению транспортной связности Армении с субъектами Российской Федерации, что, в свою очередь, откроет дополнительные возможности для осуществления деловых и туристических поездок.