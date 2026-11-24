В Приангарье привлекли к ответственности Иркутский масложиркомбинат. Предприятие уличили в нарушении правил применения пестицидов и удобрений, сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

По информации ведомства, организация использовала препараты на землях Иркутского и Боханского районов с грубыми нарушениями законодательства. Комбинат за год купил свыше 389 тонн пестицидов и агрохимикатов, при этом сведения об их обороте вышли из-под контроля, так как соответствующие данные не передавались.

Выявлены факты нарушения использования пестицидов: «Дублон Голд» применялся на посевах кукурузы с нарушением норм расхода, «Борей» использован на посевах кукурузы в Иркутском районе, что под запретом.

Кроме того, нормы расхода «Балерины» занижали при обработке кукурузы, а «Корсар» применен на посевах суданской травы в Боханском районе, что не разрешено.

«Особую обеспокоенность вызывает применение минеральных удобрений без научного обоснования. В 2026 году на территории Иркутского района внесено 240 тонн аммиачной селитры и диаммофоски без учета результатов почвенных обследований и оценки качества земель», – указали в Россельхознадзоре.

Подобные действия создают риски негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду, а также ведут к деградации плодородия почв.