В Иркутске задержаны предполагаемые лидер и участники ОПГ, причастные к нелегальному бордельному бизнесу и другим преступлениям. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2024 году двое мужчин создали бизнес, связанный с проституцией. Они наняли администраторов, диспетчеров, водителей и охранников. Вовлекались в деятельность и девушки, в том числе несовершеннолетняя, на роли куртизанок, которые работали в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском.

В августе 2026 года один из активных участников ОПГ во дворе дома по улице Пискунова в Иркутске похитил 19-летнюю девушку, которая хотела выйти из нелегального бизнеса. Мужчина поместил ее в автомобиль, где незаконно удерживал против воли и возил по городу, угрожая пистолетом.

По местам жительства фигурантов и в борделях проведены обыски. Изъяты сотовые телефоны, записи с камер видеонаблюдения, автомобили, наркотики, травматическое и боевое оружие, боеприпасы и деньги в особо крупном размере.

Пять человек – лидер и активные участники – заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.