В городе Усолье-Сибирском Иркутской области начали устанавливать главную елку. Соответствующие кадры появились в соцсетях администрации.

«На календаре 23 ноября, и это значит, что пора потихоньку создавать то самое праздничное настроение. Начинаем с главного символа – городской елки. Ее монтаж уже стартовал на Комсомольской площади, так что скоро наша главная красавица снова засияет огнями», – пояснили власти.

Кроме того, запланирована установка праздничных баннеров на остановках и горки, соответствующей всем нормативам и правилам безопасности.