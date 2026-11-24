Авиакомпанию S7 привлекли к материальной ответственности за нарушение прав пассажиров в аэропорту Улан-Удэ. Подробности рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в октябре 2026 года при длительной задержке рейса в аэропорту Байкал перевозчик не обеспечил пассажиров прохладительными напитками.

За оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, компанию оштрафовали на 35 тыс. рублей. Известно, что правонарушение фиксируется не впервые.