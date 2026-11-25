Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 ноября: 9 688,5996 руб/1 г золота и 112,3100/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 688,5996 руб.

1 грамм серебра - 112,3100 руб.

1 грамм платины - 3 547,4199 руб.

1 грамм палладия - 2 400,9199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 260,2504 р. (2,76%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,38%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,4200 р. (1,24%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6099 р. (0,78%) .

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