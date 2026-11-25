Российский фондовый рынок во вторник не смог удержать утренний отскок и завершил основную сессию резким снижением. После непродолжительной стабилизации индекс МосБиржи обновил вчерашний минимум и ускорил падение, теряя более 2%. Давление на котировки оказало ухудшение геополитического фона.

Рынок: Индекс МосБиржи обновил локальный минимум и теряет более 2% на фоне новостей о переговорах и санкциях.

Валюта: Рубль двигался разнонаправленно к юаню, закрывшись в небольшом минусе.

Сырьё: Нефтяные цены сумели хорошо отскочить от нового трехмесячного минимума, однако это не помогло российскому рынку.

Давление на акции оказала геополитическая повестка. Представители ЕС подтвердили готовность расширять санкции (22-й пакет), что вернуло премию за риск в котировки. Кроме того, сохраняется неопределенность вокруг переговоров: Кремль отметил, что участие европейцев в переговорах не согласовано, а в Киеве, по данным Bloomberg, готовят почву для усиления давления со стороны США.

Тем не менее, эксперты считают, что рынок реагирует на геополитику всё менее остро. Столь большое количество санкций уже заложено в цены, и их эффективность (особенно в плане обхода) снижается. Поэтому обвал не носит панического характера.

Неудачная попытка преодолеть круглый уровень 2400 пунктов и последующий резкий откат демонстрируют локальную слабость. Если новостной фон не улучшится, в ближайшие дни Индекс МосБиржи может проверить на прочность полуторамесячный минимум в районе 2299 пунктов.