На валютном рынке сохраняется статус-кво: рубль вчера ослаб, но в курсах инвалют это всё тот же невнятный боковик — ослабление сменяется локальным укреплением в узких границах. Доллар всё у тех же 82, евро консолидируется над 90, а юань после ложного пробоя быстро вернулся к 12,3. Консолидация в парах может продлиться до конца осеннего сезона.

Что на товарном рынке?

Нефть Brent: Вылетела из боковика над $92 и просела под $89. Причина — геополитический позитив (ожидания по Ирану/Венесуэле).

Золото: Отработало стремительный отскок от поддержки $3500 к сопротивлению $3700.

Газ: Американский NG — у $3,2, европейский TTF — снова по $1000.

Почему рубль не падает?

До конца но остаются считанные дни, и для выхода из затяжной узкой формации требуется сильный триггер. Ставки срочного рынка также не предполагают расширения волатильности, отмечают аналитики БКС.

Факторы, удерживающие курс:

Бюджетное правило vs Экспортеры: Минфин активно покупал валюту, но экспортеры продавали не меньше на фоне дорогого сырья. На неделе ожидается пик налогового периода, что играет на стороне рубля.

Жесткий ЦБ: Регулятор ужесточил риторику на фоне ускорения инфляции. Монетарный цикл снижения ставки в этом году, скорее всего, завершен, а это фундаментально поддерживает нацвалюту.

Геополитика: Риск-премия постоянно меняется, что делает спрос на защитные инструменты нестабильным.

«По совокупности факторов наблюдается баланс. Краткосрочный прогноз на конец месяца: доллар, вероятно, останется над 82, евро удержится над 90, а юань — вблизи 12,3. За весь ноябрь курсы немного укрепились и отошли от круглых значений вверх — сезонность снова подтвердилась», – резюмируют эксперты.