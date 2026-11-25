Совет директоров Группы ЛСР вынес на общее собрание акционеров вопрос о прекращении публичного статуса компании и уходе с биржи (делистинге). Это решение стало шоком для инвесторов, которые ожидали, что компания останется публичной.

Детали решения

Согласно официальному сообщению, акционерам предстоит проголосовать за обращение с заявлением о делистинге всех акций. Для тех, кто не поддержит это решение, компания объявила цену выкупа — 710,2 рубля за бумагу. Торги акциями ЛСР на Мосбирже уже приостановлены в связи с выходом этой новости.

Реакция рынка

Рынок отреагировал мгновенно и болезненно: на фоне новости котировки ЛСР обвалились, потеряв в моменте более 14%.

Эксперты с тревогой отмечают, что публичный девелопмент в России переживает системный кризис. Вслед за ПИК (который ушел с биржи в середине октября), ЛСР также решил закрыть свою историю публичности. В отрасли звучат опасения, что следующими могут стать "Самолет" или "Эталон".

"Редеют ряды, бойцов всё меньше и меньше, — рассуждают аналитики. — Как можно говорить о развитии фондового рынка, когда количество качественных бумаг уменьшается? Это печальная тенденция для инвестиционного климата".

В самой компании пояснили, что присутствие на бирже "не дает ощутимых преимуществ", а собрание акционеров, где пройдет финальное голосование, назначено на 28 декабря.