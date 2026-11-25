Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который кардинально меняет правила игры для крупных вкладчиков. С 2027 года максимальная ставка налога на доходы по банковским вкладам вырастет с нынешних 15% до 22%, сообщает РБК.

Кого это коснется?

Важно понимать: повышенная ставка затронет только очень крупные капиталы. Налог в 22% будет применяться только к той части процентного дохода, которая превышает 50 миллионов рублей в год. До этой суммы продолжит действовать стандартная ставка.

Как это работает сейчас и будет работать потом?

Сейчас: Действует двухступенчатая шкала. 13% — на доход до 2,4 млн руб. в год, и 15% — на всё, что выше.

С 2027 года: Вводится прогрессивная шкала (от 13% до 22%), которая объединит зарплату и пассивные доходы. Необлагаемый минимум будет рассчитываться как 1 млн руб., умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ за год.

Как будут собирать налог?

С 2027 года банки станут налоговыми агентами: они будут автоматически удерживать 13% с процентов по вкладу. Если у человека есть другие доходы (например, зарплата), ФНС в конце года доначислит налог до 15% или 22%, объединив все поступления в одну корзину.

Этот закон был принят в пакете с бюджетом на 2027–2029 годы. Правительство также заложило рекордные расходы: на оборону — 17,15 трлн руб., на социальную политику — 6,7 трлн руб.

Напомним, первоначально Минфин России внес в правительство РФ бюджетный пакет, направленный на сдерживание дефицита. Документ предусматривал рост налоговой нагрузки по нескольким ключевым направлениям:

– Пассивные доходы: НДФЛ на дивиденды, проценты и ценные бумаги вырастет до 13–22%.

– ПИФы: налог на прибыль с пассивных доходов — 15% (с зачетом пайщикам).– Зарубежные покупки: НДС на онлайн-торговлю — 22%, плюс сбор 100 рублей за посылку до €200.– Металлурги и горняки: налог на сверхдоходы — 30% (20% для золота) от прибыли из-за роста мировых цен сверх уровня 2024 года.

Однако затем правительство РФ одобрило компромиссный механизм налогообложения для паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Закрытые и интервальные фонды (ЗПИФ и ИПИФ) будут полностью освобождены от налога на прибыль, если в течение года они распределят между пайщиками не менее 90% своего годового дохода.