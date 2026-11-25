Госдума 24 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу, по которым пассивные доходы включаются в основную базу НДФЛ. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку на сайте Госдумы, уточняется порядок налогообложения доходов в виде процентов по вкладам в банках, открытых доверительным управляющим: такие доходы облагаются в общем порядке, а на налоговых агентов возлагается обязанность исчислять и удерживать налог при выплате процентов в течение налогового периода.

— Для пассивных доходов — дивидендов, процентов по вкладам, доходов от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения — закон вводит ставки НДФЛ от 13 до 22% по общей прогрессивной шкале, — отмечается в документе.

Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%. Как ранее пояснял Минфин, мера коснётся не более 6% населения, или 4 млн граждан. Для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранятся ставки 13 и 15%, для вкладов граждан останется необлагаемый порог в 1 млн рублей.

Напомним, что НДФЛ на проценты по вкладам за 2025 год нужно уплатить до 1 декабря 2026 года на основании уведомления от ФНС. Необлагаемый лимит за 2025 год составляет 210 тыс. рублей (за 2026 год ориентир — 160 тыс. рублей). Ставка составляет 13% при доходе до 2,4 млн рублей и 15% — с суммы свыше 2,4 млн.