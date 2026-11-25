Совокупный профицит бюджетов субъектов Федерации без учёта муниципалитетов по итогам девяти месяцев 2026 года составил 28,5 млрд рублей, тогда как годом ранее наблюдался дефицит в 149,3 млрд. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов» агентства «Эксперт РА».

— Положительный результат всё ещё кратно меньше уровня 2024 года, когда профицит достиг за три квартала 849,1 млрд рублей, — отмечается в обзоре.

Наибольший профицит сформировался в Москве (241 млрд рублей), Татарстане (86,5 млрд) и Красноярском крае (31,3 млрд).

Крупнейшие абсолютные дефициты сложились в Иркутской области (39,4 млрд рублей), ХМАО (37,2 млрд) и Нижегородской области (31,1 млрд).

Напомним, что бюджет Иркутской области на 2026 год с учетом внесенных изменений и летней корректировки имел следующие параметры: доходы – 284,6 млрд рублей, расходы – 310,5 млрд рублей. Как отмечает региональный Минфин, финансовые трудности начались из-за серьезного проседания налоговых поступлений — казна недосчиталась около 30 млрд рублей на фоне резкого роста расходов. По данным Счетной палаты, в начале года Приангарье даже попало в топ-5 регионов России по размеру дефицита.