К текущему утру стало известно следующее: Путин поручил ввести принцип «бери или плати» при передаче электроэнергии, в пяти регионах РФ объявлена ракетная опасность, зарплаты в 17 отраслях российской экономики превысили 400 тысяч рублей, а в Иркутск из Еревана хотят запустить прямой рейс. Подробнее – в обзоре СИА.

Бери или плати

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить применение принципа «бери или плати» при оказании услуг по передаче электрической энергии. Предполагается, что с 1 января 2027 года он будет применяться только для вновь присоединяемых к электрическим сетям потребителей, но потом его распространят на всех.

Ракетная опасность

В Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской и Курской областях объявили ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы и региональные управления МЧС России. Жителей просят сохранять спокойствие и отправиться в укрытия – помещения без окон со сплошными стенами – либо по возможности оставаться дома.

Зарплаты за 400

Названы отрасли российской экономики, где зарплаты превышают 400 тысяч рублей. Такие суммы платят в морском пастбищном рыбоводстве, среди управляющих пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и управляющих ценными бумагами, инвестиционными фондами, а также сотрудникам холдинговых компаний, перестраховщикам, операторам лотерей, страховщикам рисков, брокерам, специалистам по вспомогательной деятельности в сфере страхования, организаторам торговли на финансовых рынках, биржевым посредникам.

Ереван – Иркутск

Армянская авиакомпания Shirak Avia решила расширить маршрутную сеть и запустить новые рейсы между Ереваном и российскими регионами. В календаре перевозчика появились перелеты из в Челябинск и Иркутск. Информация о датах начала полетов, расписании и стоимости билетов пока не опубликована.

Опасность пестицидов

В Приангарье привлекли к ответственности Иркутский масложиркомбинат. Предприятие уличили в нарушении правил применения химикатов. Организация использовала пестициды на землях Иркутского и Боханского районов с грубыми нарушениями законодательства. Особую обеспокоенность вызвало применение минеральных удобрений без научного обоснования. Подобные действия создают риски негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду.