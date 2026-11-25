Помощь в трудоустройстве попросили 44 868 ветеранов спецоперации на Украине — такие данные мониторинга Минтруда на конец сентября 2026 года представил в Общественной палате России советник министра труда и соцзащиты Дмитрий Мячин на круглом столе «Социальная и трудовая адаптация ветеранов СВО. Лучшие региональные практики. Проблемы и вызовы». Об этом пишет газета «Ведомости».

— По состоянию на ноябрь 2026 года кадровые центры установили контакт почти со 123 000 ветеранов, — следует из его презентации.

Помощь в трудоустройстве предоставляют кадровые центры региона, куда можно записаться через многофункциональные центры; такие услуги оказывают и реабилитационные учреждения, и филиалы государственного фонда «Защитники Отечества». В последний за помощью в трудоустройстве обратилось 23 150 ветеранов спецоперации, более половины нашли работу — такие итоги работы фонда приводятся за девять месяцев 2026 года.

Напомним, что в ноябре 2026 года подписан закон об определении рабочих мест для ветеранов СВО, завершивших службу. По предварительным данным правительства Иркутской области, он затронет около 600 работодателей и предусмотрит порядка 1 900 зарезервированных мест.