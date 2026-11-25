Введение квот на показ зарубежных фильмов может негативно сказаться на работе российских кинотеатров и привести к сокращению разнообразия репертуара, сообщили РБК представители сетей «Люксор» и «Синема Стар», комментируя инициативу об ограничениях на показ иностранного кино.

— Зарубежное кино должно оставаться частью кинопроката: разнообразие контента — это выбор, который кинотеатры предлагают аудитории. Зрителю нужен повод прийти в кинотеатр, а не искать фильм на онлайн-сервисах, и мы должны этот выбор предложить, — заявил представитель «Синема Стар».

В сети отметили, что российский кинопрокат до сих пор не восстановился после пандемии и ухода ряда зарубежных кинокомпаний, а отечественные фильмы распределены по календарю неравномерно: на одну дату иногда приходится пять-шесть блокбастеров, тогда как летом и между праздниками крупных релизов почти нет. В «Синема Стар» также обратили внимание, что государство финансирует производство фильмов, тогда как сами кинотеатры остаются без поддержки.

Напомним, что в январе – июне 2026 года российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние шесть лет кассу – $3,16 млн (248 млн рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года зарубежные сборы сократились на 32%, данные по странам СНГ в расчётах не учитывались.